ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Renault angesichts der Trennung von Generaldirektor Thierry Bolloré auf "Neutral" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Zuletzt sei schon über diesen Schritt spekuliert worden, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Nachfolgerin Clotilde Delbos sei bislang ein sehr guter Finanzchef und so glaube er, dass sie als Konzernlenkerin auch eine gute Übergangslösung sein werde./tih/jha/



