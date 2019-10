ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Renault nach endgültigen Quartalszahlen sowie mit Blick auf die mit Eckdaten vorab ausgegebene Gewinnwarnung von 59 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nun habe die neue Chefin Clotilde Delbos mehr Details zum Umsatz sowie zu den Gründen für die Gewinnwarnung bekannt gegeben, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine diesjährige operative Ergebnisschätzung (Ebit) für den Autobauer um ein Sechstel./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 13:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





