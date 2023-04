NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Renault von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die gute Preisentwicklung aus dem ersten Quartal sollte sich fortsetzen, so dass der Autobauer für die erste Jahreshälfte auf einem guten Weg zu einer robusten Profitabilität sei, schrieb Analyst George Galliers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr zeichne es sich aber ab, dass diese dann moderater ausfallen könnte./gl/tih



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.