NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Daniel Roeska lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie starke Resultate des Autobauers. Durch eine Kombination von starker Preisgestaltung und vorteilhaftem Produktmix sei der Anstieg der Rohstoffpreise ausgeglichen worden. Der 2023er Margenausblick sei über den Erwartungen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 07:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2023 / 07:09 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.