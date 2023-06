NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Autobauer habe seine Ziele angehoben, was dem starken Produktzyklus zu verdanken sei, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die neuen Prognosen stützten sich nicht stark auf das Marktwachstum. Es gebe auch etwas Rückenwind durch niedrigere Kosten./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 07:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2023 / 07:21 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.