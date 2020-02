NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renault anlässlich der jüngst präsentierten Jahreszahlen von 42 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Angesichts des für dieses Jahr erwarteten Gewinnrückgangs habe das Management des Autobauers bereits damit begonnen, sich gegen den Liquiditätsverbrauch zu stemmen und die Fixkosten zu reduzieren, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel reflektiere hauptsächlich den zuletzt gesunkenen Marktwert der Nissan-Beteiligung./la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2020 / 18:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2020 / 00:15 / GMT



