LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Renault vor der Berichtssaison der europäischen Automobilhersteller und -zulieferer auf "Underweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Analyst Henning Cosman stufte den Sektor in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie auf "Negativ" von zuvor "Neutral" ab. Diese Entscheidung beruhe auf seiner Vorsicht bezüglich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die hohe Inflation, die hohen Zinsen und die aktuellen Listenpreise stellten allesamt Risiken für die Erschwinglichkeit von Autos und folglich für den Absatz dar. Zudem habe sich der Sektorindex seit Jahresbeginn deutlich überdurchschnittlich entwickelt. Renault habe derweil nach wie vor im Branchenvergleich die bei weitem schwächste Bilanz sowie die niedrigste operative Gewinnmarge im Kerngeschäft. Ferner seien die Franzosen im Vergleich mit Volkswagen (VW) und Stellantis am stärksten im EU-Massenmarkt engagiert. Insgesamt schlage sich Renault aber gut, doch seien die Aktien seit Oktober überdurchschnittlich gelaufen und bereits recht hoch bewertet./la/mis



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.