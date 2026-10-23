RENK Aktie

36,99EUR -0,32EUR -0,84%
RENK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

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22.10.2026 13:09:54

RENK Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller dürfte insgesamt solide Kennziffern ausweisen, schrieb Christophe Menard in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Nächster Kurstreiber könnte die für Anfang Dezember erwartete Aktualisierung der Geschäftsstrategie sein./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37,06 € 		Abst. Kursziel*:
96,95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36,99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
97,38%
Analyst Name::
Christophe Menard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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21.10.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

RENK 36,99 -0,84% RENK

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22.10.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Meta Platforms Buy UBS AG
22.10.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Tesla Neutral UBS AG
22.10.26 SAP Verkaufen DZ BANK
22.10.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
22.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 Hermès Kaufen DZ BANK
22.10.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 QIAGEN Halten DZ BANK
22.10.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Schneider Electric Buy UBS AG
22.10.26 adidas Kaufen DZ BANK
22.10.26 FUCHS Kaufen DZ BANK
22.10.26 Hermès Sell UBS AG
22.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Netflix Kaufen DZ BANK
22.10.26 Nike Outperform Bernstein Research
22.10.26 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
22.10.26 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
22.10.26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
22.10.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
22.10.26 Mutares Buy Warburg Research
22.10.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Barclays Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Michelin Outperform Bernstein Research
22.10.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
22.10.26 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
22.10.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
22.10.26 Hermès Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 Iberdrola Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 SAP Neutral UBS AG
22.10.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
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