RENK Aktie
|36,99EUR
|-0,32EUR
|-0,84%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller dürfte insgesamt solide Kennziffern ausweisen, schrieb Christophe Menard in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Nächster Kurstreiber könnte die für Anfang Dezember erwartete Aktualisierung der Geschäftsstrategie sein./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,06 €
|
Abst. Kursziel*:
96,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
97,38%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENK
Analysen zu RENK
|22.10.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|36,99
|-0,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|22.10.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Hermès Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG