HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Renk vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Das Rüstungsunternehmen dürfte insgesamt solide Kennziffern vorlegen, schrieb Christian Cohrs in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Prognose für den Auftragseingang liege 9 Prozent über der Konsensschätzung, jene für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) hingegen 6 Prozent darunter./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:35 / CEST

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