RENK Aktie
|36,99EUR
|-0,32EUR
|-0,84%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renk von 60 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio lobte am Donnerstag die Trennung vom Gleitlagergeschäft, womit sich das Portfolio klar in Richtung Rüstung verschiebe. Moderat sinkende Schätzungen änderten nichts an der guten Anlagestory. Osorio sieht aktuell attraktive Einstiegschancen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Overweight
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
36,99 €
|
Abst. Kursziel*:
54,12%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
36,99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54,12%
|
Analyst Name::
Afonso Osorio
|
KGV*:
-
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|22.10.26
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|Barclays Capital
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|RENK Buy
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|RENK Overweight
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|21.10.26
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|Deutsche Bank AG
|22.10.26
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|Barclays Capital
|22.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
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|14.08.25
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Aktien in diesem Artikel
|RENK
|36,99
|-0,84%
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|22.10.26
|SAP Buy
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|22.10.26
|Meta Platforms Buy
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|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
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|DZ BANK
|22.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|22.10.26
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|DZ BANK
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|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
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|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
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|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
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|Mutares Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
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|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
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|Bernstein Research
|22.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
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|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
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|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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