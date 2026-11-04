NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rheinmetall nach vorläufigen Quartalszahlen und einer Prognosesenkung auf "Buy" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Das Ausmaß der Kürzung bei den Jahreszielen des Rüstungskonzerns überrasche, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.