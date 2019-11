ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 117 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sven Weier zeigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie weiter sehr zuversichtlich für das Rüstungsgeschäft der Düsseldorfer und hob seine mittelfristigen Schätzungen deutlich an. Bis 2024 hält er in der Sparte einen Umsatz von fünf Milliarden Euro für möglich. Die Aktienkurskonsolidierung könnte nur vorübergehend sein./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





