ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall angesichts der hauseigenen Investorenwoche "Quo Vadis" auf "Buy" mit einem Kursziel von 226 Euro belassen. Der Autozuliefer- und Rüstungskonzern habe sich am zweiten Tag vorgestellt, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Von Rheinmetall habe es ermutigende Aussagen zu den Chancen im Rüstungsbereich gegeben. Wichtig für die kurzfristige Stimmung sei ein Großauftrag aus Australien./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2022 / 19:30 / GMT



