NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rheinmetall von 305 auf 304 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie ihre Schätzungen für Rüstungsunternehmen nach der Berichtssaison zum ersten Quartal. Dieses sei durchwachsen verlaufen: Es komme zwar Zug in die Geschäfte, aber die Auslieferungen hinkten hinterher. Bei Rheinmetall ist sie nun etwas vorsichtiger für das Gesamtjahr. Anpassungen brachte sie dort auch mit Währungseffekten in Zusammenhang./tih/ag



