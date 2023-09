HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Analyst Christian Cohrs bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf einen Bericht des "Handelsblatt", demzufolge dem neuen deutsch-französischen Kampfpanzer das Aus droht. Angesichts der Summen, die als potenzielles Auftragsvolumen auf dem Spiel stehen, überrasche es nicht, dass die beteiligten Parteien feilschten. Allerdings könne ein Scheitern des Projekts nicht ausgeschlossen werden. Aktuell dürfte der Bericht sich aber kaum auf den Aktienkurs auswirken./mis/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



