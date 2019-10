FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Rheinmetall aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel auf 115 Euro belassen. Nach der starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn habe die Aktie des Rüstungsunternehmens und Autozulieferers nun sein Kursziel erreicht, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe nun nur begrenzt Spielraum für weitere Kurssteigerungen./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2019 / 05:57 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.