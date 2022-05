HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Rheinmetall nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 210 auf 199 Euro gesenkt. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer habe im saisonal eher unbedeutenden ersten Quartal weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten und sollte im zweiten Halbjahr eine deutliche Ergebniserholung zeigen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Abstufung der Aktie begründete er mit fehlenden neuen Impulsen./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.