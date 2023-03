FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den Dax-Neuling Rheinmetall auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 295 Euro belassen. Die endgültigen Jahreszahlen des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers zeigten ein uneinheitliches Bild, während der Ausblick auf 2023 konservativ erscheine, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Der zunehmende Bedarf für militärische Ausrüstung sowie weiter steigende Verteidigungsausgaben in Deutschland und anderen Nato-Staaten beinhalteten ein attraktives mittelfristiges Potenzial für das Unternehmen. Sobald die geplante Übernahme von Expal Systems genehmigt werde, sehe er für seine Schätzungen Luft nach oben - er rechne im Juni oder Juli damit./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2023 / 10:01 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2023 / 10:14 / MEZ





