Rheinmetall Aktie
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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1000 auf 950 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Wechsel von Artillerie zu Drohnen in der Ukraine und in Russland habe eine rasche Neuausrichtung von Angebot und Nachfrage bei Artillerie ausgelöst, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch zu Werten aus der europäischen Rüstungsbranche. Er rechnet nun mit sinkenden Schätzungen bei den am stärksten betroffenen Unternehmen und hier insbesondere bei Rheinmetall./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 17:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
950,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
748,00 €
|
Abst. Kursziel*:
27,01%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
734,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,36%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
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|Bernstein Research
|16.11.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
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|Bernstein Research
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|Bernstein Research
|10.11.26
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