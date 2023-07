NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. In den ersten zehn Tagen des Monats Juli habe der Rüstungskonzern bei drei weiteren Großaufträgen bedeutende Fortschritte erzielt, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe gute Aussichten auf einen sehr starken Absatz in den kommenden fünf bis zehn Jahren. Auch nach Beendigung der Kämpfe in der Ukraine ist der Experte der Ansicht, dass die Nato und ihre Verbündeten umfangreiche Investitionen in ihre Fähigkeiten im Bereich gepanzerte Fahrzeuge und Munition tätigen müssen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2023 / 19:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2023 / 19:32 / BST





