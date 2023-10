NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. In den kommenden sechs Monaten sehe er zwei mögliche Kurstreiber für den Rüstungskonzern und Autozulieferer, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem Kapitalmarkttag im November biete sich dem Management die Möglichkeit, über die langfristigen Chancen im Munitionsbereich zu informieren. Zudem könnten in nächster Zeit große Aufträge der Bundesregierung für die Rüstungssparte folgen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2023 / 17:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.