FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Richemont nach Quartalszahlen von 145 auf 155 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Uhren- und Schmuckkonzern habe eine sehr starke Umsatzentwicklung verzeichnet, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb schraubte der Experte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2022 bis 2024 um bis zu 13 Prozent nach oben./edh/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2022 / 07:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.