NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 140 auf 125 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Uhren- und Schmuckkonzerns für das abgelaufene Geschäftsjahr hätten enttäuscht und die Aktie habe deutlich verloren, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts mehrerer Sondereffekte sei die Enttäuschung zwar nicht so groß wie befürchtet. Doch die Entwicklung der Geschäftsbedingungen lasse kurzfristig weitere Herausforderungen erwarten./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2022 / 17:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2022 / 17:46 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.