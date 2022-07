FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Richemont von 155 auf 145 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Zeiten eines allgemeinen Konsumrückgangs seien Luxusgüter des oberen Marktsegments generell relativ widerstandsfähig, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deshalb sei er von der Aktie des Uhren- und Schmuckkonzerns weiterhin überzeugt. Das neue Kursziel begründete er mit einigen Prognoseanpassungen an die Eckdaten zum ersten Geschäftsquartal./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2022 / 06:40 / CET





