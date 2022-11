FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Richemont von 145 auf 150 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie nach den Halbjahreszahlen 2022/23 seine Schätzungen. Der Luxusgüterhersteller habe robust abgeschnitten und zu konstanten Wechselkursen beim Umsatzwachstum sowie bei den Ebit-Margen über alle Sparten hinweg die Erwartungen übertroffen. Der Experte ist nun zuversichtlicher, dass Richemont auch künftig nachhaltig höhere Margen im Schmuck- wie auch im Uhren-Segment erzielen kann./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2022 / 06:41 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.