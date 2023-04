ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 162 auf 175 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starken Trends im Juweliergeschäft des Luxusgüterkonzerns hielten trotz der konjunkturellen Eintrübung an, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere unter anderem die gestiegene Branchenbewertung./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 13:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2023 / 13:08 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.