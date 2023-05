FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Richemont von 165 auf 180 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Luxusgüterbranche habe einen guten Start in das Jahr 2023 gehabt, schrieb Analyst Matt Garland in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die berichteten Umsätze im Sektor hätten die Schätzungen im Schnitt etwas übertroffen. Die weitere Kursentwicklung der Aktien dürfte nun stärker von der Ergebnisdynamik abhängen, Anleger müssten also selektiver vorgehen. Wegen wirtschaftlicher Bedenken mit Blick auf die USA bevorzugt Garland Namen wie Richemont, die einen hohen China-Anteil und ein geringes Engagement in den USA hätten und deren Bewertung noch attraktiv sei./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2023 / 13:41 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.