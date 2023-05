NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 152 Franken belassen. Die Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebit) habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Luca Solca in einer ersten Reaktion am Freitag. Diese positive Entwicklung basiere vor allem auf dem guten Abschneiden des Juwelenhauses Maisons. Die kräftige Erholung der Nachfrage in China spreche unverändert für Richemont wie auch für die gesamte Luxusgüterbranche./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2023 / 06:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2023 / 06:10 / UTC





