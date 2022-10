LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Richemont vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 152 Franken belassen. Die Juwelen-Sparte Jewellery Maisons dürfte sich solide entwickelt haben, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Mittwoch vorliegenden Prognose. Sie rechnet in dieser mit einem organischen Wachstum von 15 Prozent. Ansonsten seien die Resultate wohl geprägt davon, dass die Online-Plattform Yoox-Net-a-Porter (YNAP) nicht mehr konsolidiert wird./mf/tih



