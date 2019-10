NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 5250 auf 5100 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts niedriger Schulden und Investitionen sowie hoher freier Barmittelzuflüsse und Renditen erfreuten sich die europäischen Bergbauunternehmen guter Gesundheit, schrieb Analyst Eugene King in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sie kämpften allerdings mit Unsicherheiten bezüglich der Nachfrage. Rio Tinto zählt indes dank höherer Gewinne mit Eisenerz zu den bevorzugten Werten des Analysten./gl/mis



