HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 5700 auf 6700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Rohstoffindustrie bewege sich derzeit im Spannungsfeld zwischen dem preistreibenden Krieg in der Ukraine und der bremsenden Covid-Rückkehr in China mit massiven Abriegelungen, schrieb Analyst John Guy in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Sektor befinde sich nun in einem "Zeitenwende"-Moment: Entweder werde das Wirtschaftswachstum vom aktuellen Gegenwind abgewürgt, oder es gehe weiter aufwärts, wenn auch auf einem riskanten Weg./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 17:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.