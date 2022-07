NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto nach Förderdaten des Bergbaukonzerns und vor dem Halbjahresbericht von 5680 auf 5700 Pence angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Geydar Mamedov senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie angesichts der diesbezüglich verringerten Unternehmensziele seine Schätzung für die Aluminiumproduktion 2022 leicht. Zudem berücksichtigte er unter anderem die Auswirkungen durch das Hochfahren der Eisenerzmine Gudai-Darai in Australien./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 18:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST





