NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Ziel für Rio Tinto von 6200 auf 6700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit dem erhöhten Kursziel reagiere man auf den erwarteten langfristigen Bullenmarkt im Rohstoffbereich, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der weltpolitischen Lage dürfte der Sektor in den kommenden fünf Jahren und darüber hinaus überdurchschnittlich abschneiden./mf/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 16:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 05:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.