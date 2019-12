ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4250 Pence belassen. Eine vom mongolischen Parlament nochmals bestätigte Vereinbarung zur Oyu-Tolgoi-Mine sei günstig für den Rohstoffkonzern, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings bestehe die Gefahr, dass Rio Tinto weniger an dem Projekt verdiene und Einkünfte mit dem mongolischen Staat teilen müsse./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2019 / 07:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.