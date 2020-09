NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto mit Blick auf Änderungen im Top-Management auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Der Chef Jean-Sebastien Jacques trete vorzeitig zurück und nach einer Phase, in der die Aktien des Bergwerkskonzerns die des Kontrahenten BHP um 20 Prozent abgehängt hätten, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun sei ein neuer Chef von außerhalb die wahrscheinlichere Variante. Das neue Führungsteam dürfte vor strategischen Herausforderungen stehen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2020 / 08:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2020 / 08:40 / BST



