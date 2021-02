NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto nach Jahreszahlen von 5950 auf 5715 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Bergbaukonzerns entspreche den Erwartungen, während die Dividende, der Free Cashflow und die Verschuldung positiv überraschten, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen höherer Kosten in der australischen Pilbara-Mine senkte er aber seine Ebitda-Schätzungen für 2021 und 2022. Er sieht den Konzern zudem weiterhin an einer strategischen Wegscheide./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



