NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 4840 auf 5100 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane erhöhte seine Ergebnisschätzungen für von Bergwerks- und Metallunternehmen. Damit trage er den überraschend früh und deutlich gestiegenen Eisenerzpreisen Rechnung, hieß es in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei weiterhin mit einem Rückgang im chinesischen Immobilienbau zu rechnen, was letztlich die Stahlnachfrage belasten werde./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2022 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.