NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5100 Pence belassen. Die operativen Finanzkennziffern seien erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Auch in puncto Kapitalrenditen habe der Bergbaukonzern nicht überrascht. Die Kosten für die Eisenerzförderung dürften 2022 aber um bis zu 13 Prozent steigen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2022 / 06:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2022 / 07:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.