NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto mit Blick auf eine Kooperation mit China Baowu Steel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5350 Pence belassen. Die Erschließung von Eisenerzvorkommen in Westaustralien zusammen mit den Chinesen erscheine ihm mit 80 US-Dollar je Tonne kapitalintensiv, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei einem jüngst kommissionierten Förderprojekt ebenfalls im Westen Australiens liege die Kapitalintensität mit 60 Dollar je Tonne deutlich niedriger./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 09:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2022 / 09:07 / BST



