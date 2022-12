ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4600 Pence belassen. Auf dem jüngsten Investorenseminar habe der Bergbaukonzern, der in den vergangenen Jahren dem Konkurrenten BHP hinterher gehinkt sei, über Fortschritte bei der angestrebten Trendwende berichtet, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch der Ausblick auf 2023 liege unter den Erwartungen und beinhalte Abwärtspotenzial für die Konsensschätzungen. Er glaube indes, dass die Zielsetzung des Managements nach den Problemen der vergangenen drei Jahre bewusst konservativ sei./gl/tih



