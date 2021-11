ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Rio Tinto von 5600 auf 5300 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit seinem gekappten Kursziel reflektiere er die gesunkenen Preise für Eisenerz, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der attraktive freie Barmittelzufluss und die Dividendenrendite sollten allerdings das Investoreninteresse weiter auf sich ziehen. Der aktuelle Aktienkurs impliziert ihm zufolge einen unrealistischen Preisrückgang für Eisenerz./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2021 / 04:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



