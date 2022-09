ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Rio Tinto von 5800 auf 5600 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Sie gehe nun von einem etwas vorsichtigeren kurzfristigen Ausblick für Rohstoffe aus, schrieb Analystin Danielle Chigumira in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies sie unter anderem auf die chinesische Rohstahlproduktion. Geringere Rohstoffpreise wirkten sich negativ auf ihre Schätzungen für den Bergbaukonzern aus. Sie kappte ihre Prognosen für das operative Jahresergebnis bis 2024, lobte zugleich aber die "exzellente Barmittelgenerierung" von Rio Tinto./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2022 / 07:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.