NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rio Tinto vor dem Hintergrund der weltweiten Kohlendioxidreduzierung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Der Bergbaukonzern verbessere sich mit Blick auf soziale, ökologische und Governance-Aspekte und sei unter anderem nun der erste große Bergbaukonzern, der sich komplett von seinem Kohle-Geschäft verabschiede, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Freitag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Zugleich sei die Aktie im Vergleich zu den Wettbewerbern weiter günstig bewertet./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 17:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2019 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.