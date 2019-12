NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Rio Tinto von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 3700 auf 3900 Pence angehoben. Analyst Tyler Broda sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einer taktischen Entscheidung mit Blick auf die kommenden Monate. Kurzfristig seien die Preiserwartungen für Eisenerz optimistischer und die Stimmung habe sich entsprechend gebessert./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2019 / 23:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2019 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.