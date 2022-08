NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4700 Pence belassen. Nach wie vor setzten Herausforderungen der Bergbaubranche zu, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Mittwoch vorliegenden europäischen Sektorstudie. Er rät daher zur Vorsicht, da Rohstoffe, Kosten, Ergebnisdynamik und auch die Bewertungen sich aktuell nachteilig entwickelten. Glencore bleibe sein bevorzugter Branchenwert. Rio Tinto dagegen dürfte wie BHP 2023 einen rückläufigen Free Cashflow verkraften müssen./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2022 / 17:57 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2022 / 00:45 / EDT



