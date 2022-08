HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sell" mit einem Kursziel von 4300 Pence belassen. Analyst Richard Hatch verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf Mitteilungen des Bergbaukonzerns sowie der kanadischen Tochter Turqoise Hill, die Rio hatte vollständig übernehmen wollen. Turquoise Hill dürften nun mit kräftigen Abschlägen in den Handel starten, da das Unternehmen die im März gebotenen 34 kanadischen Dollar je Aktie (2,7 Mrd USD für die restlichen 49,2 Prozent) für zu gering halte und Rio daraufhin mitteilte, die Tochter weiter vollständig übernehmen zu wollen, aber finanziell umsichtig zu agieren. Allerdings wäre nun ein neues Angebot in Richtung 40 Dollar wohl ein vernünftiger Schritt./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2022 / 11:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





