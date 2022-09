HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto im Rahmen einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu Bergbauwerten auf "Sell" mit einem Kursziel von 4300 Pence belassen. Analyst Richard Hatch verwies auf die Gaskrise und ausbleibenden Gaslieferungen Russlands durch die Pipeline North Stream 1. Dies könnte dazu beitragen, das weltweite Interesse an der Kernenergie zu steigern und das wiederum würde sich positiv auf Uran-Aktien auswirken, schlussfolgerte er. Zu diesen zähle Yellow Cake, die zu seinen "Top Picks" gehöre./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2022 / 17:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





