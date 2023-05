ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto anlässlich des geplanten Ausbaus des Lithium-Geschäfts auf "Sell" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Die organischen Wachstumsoptionen seien relativ risikoreich, weshalb der Bergbaukonzern eher mit Übernahmen im Lithiumbereich wachsen dürfte, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei in den vergangenen sechs Monaten wahrscheinlicher geworden, da die Lithiumpreise um mehr als 60 Prozent von ihren Höchstständen gefallen seien und sich die Konsolidierung in der Branche beschleunigt habe./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 22:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 22:46 / GMT



