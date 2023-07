ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sell" mit einem Kursziel von 4800 Pence belassen. Analyst Myles Allsop blickt in einer am Freitag vorliegenden Studie voraus auf einen Besuch der Kupfer- und Goldlagerstätte Ojuu Tolgoi, der kommende Woche im Süden der Mongolei anstehe. Diese Stätte sei ein wichtiges Element, um das Volumenwachstum in den nächsten fünf Jahren zu sichern./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 17:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / 17:58 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.