NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 3900 auf 4100 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach der Kürzung der Eisenerz-Produktionsziele für 2019 durch den Bergbaukonzern schraubten die Analysten ihre Prognose für die Eisenerzpreise etwas nach oben, liegen damit aber noch immer weit unter dem aktuellen Preisniveau. Dieses sei nicht haltbar, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./ajx/edh



